- Resident Evil Requiem : une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 11:23:00 par Cedric Gasperini

Reviens, Léon !

Vous saviez déjà que Grace Ashcroft, une jeune analyste du FBI, était le personnage central de Resident Evil Requiem. Elle va devoir faire face aux souvenirs entourant la mort de sa mère, Alyssa Ashcroft.Pour rappel, le jeu se déroule environ 30 ans après l'épidémie de Raccoon City.Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'elle ne sera pas le seul personnage jouable du jeu. En effet, vous pourrez retrouver l'un des personnages phares de la saga dans ce nouvel épisode : Leon S. Kennedy.Deux héros dont le destin va s'entremêler et qui auront des gameplays assez différents : Leon sera plus orienté action, à se taper des combats, et Grace, plus survival, avec de l'infiltration.Une nouvelle vidéo a été publiée. On vous laisse la découvrir.Le jeu sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 le 27 février 2026.