Dernières actus
Solasta II en accès anticipé p...
Pragmata : démo, bande-annonce ...
Virtue and a Sledgehammer : pét...
Screamer : Découvrez la date de...
Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 11:23:00 par Cedric Gasperini
Resident Evil Requiem : une nouvelle bande-annonce
Reviens, Léon !Vous saviez déjà que Grace Ashcroft, une jeune analyste du FBI, était le personnage central de Resident Evil Requiem. Elle va devoir faire face aux souvenirs entourant la mort de sa mère, Alyssa Ashcroft.Pour rappel, le jeu se déroule environ 30 ans après l'épidémie de Raccoon City.
Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'elle ne sera pas le seul personnage jouable du jeu. En effet, vous pourrez retrouver l'un des personnages phares de la saga dans ce nouvel épisode : Leon S. Kennedy.
Deux héros dont le destin va s'entremêler et qui auront des gameplays assez différents : Leon sera plus orienté action, à se taper des combats, et Grace, plus survival, avec de l'infiltration.
Une nouvelle vidéo a été publiée. On vous laisse la découvrir.
Le jeu sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 le 27 février 2026.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Star Wars: Galactic Racer sortira en 2026
- John Carpenter’s Toxic Commando sortira le 12 mars 2026
- Resident Evil Requiem : une nouvelle bande-annonce
- Solasta II en accès anticipé pour le 12 mars 2026
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- Virtue and a Sledgehammer : pétez votre passé à coups de masse
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)