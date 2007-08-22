Dernières actus
Warhammer 40,000: Dawn of War IV...
PlayStation Plus : Les nouveaux ...
Maid of Salvation est sorti sur ...
Killer Inn annoncé pour le 12 f...
Publié le Jeudi 29 janvier 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Lanesplit, un jeu de courses de moto en plein traffic
A fond !Lanesplit est un jeu de courses de moto développé par FunkyMouse, un développeur canadien qui a bossé tout seul sur le kjeu (ou presque). Il vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.
Vous allez piloter des bolides ultra rapides en ville, dans la nature, sur des routes qui ne sont pas réservées à vos exploits : on y croise de simples conducteurs, et parfois en nombre.
A vous de vous frayer un chemin au milieu de tout ce monde et terminer premier de la course.
15 motos différentes sont incluses. Vous pourrez customiser votre casque. Le jeu est jouable en solo ou en multijoueurs.
On vous laisse découvrir ça en vidéo, et ça a l'air de bien le faire. D'autant plus que le jeu est proposé à 17,99 € (sur PC).
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
- Les films incontournables de 2026
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD