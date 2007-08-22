Lanesplit, un jeu de courses de moto en plein traffic

Publié le Jeudi 29 janvier 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

A fond !

Lanesplit est un jeu de courses de moto développé par FunkyMouse, un développeur canadien qui a bossé tout seul sur le kjeu (ou presque). Il vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.Vous allez piloter des bolides ultra rapides en ville, dans la nature, sur des routes qui ne sont pas réservées à vos exploits : on y croise de simples conducteurs, et parfois en nombre.A vous de vous frayer un chemin au milieu de tout ce monde et terminer premier de la course.15 motos différentes sont incluses. Vous pourrez customiser votre casque. Le jeu est jouable en solo ou en multijoueurs.On vous laisse découvrir ça en vidéo, et ça a l'air de bien le faire. D'autant plus que le jeu est proposé à 17,99 € (sur PC).