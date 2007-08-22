Dernières actus
Steam : les soldes du week-end
(TEST) Magic the Gathering - Ava...
Star Wars: Galactic Racer sortir...
Publié le Dimanche 14 décembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Spider-manAujourd’hui, je vis dans une maison. Ça a beaucoup d’avantages. Alors je ne vais pas me lancer dans un grand débat « maison ou appartement ? ». D’ailleurs, si on voulait parler des logements les plus fréquents chez nos concitoyens, ce serait « maison, appartement ou banquette arrière de sa voiture ? ». Et même si j’en ai connu quelques-unes avec des conquêtes de passage, je ne suis pas assez expert en voiture pour me lancer dans un comparatif du moelleux de banquette arrière selon les modèles.
Donc, pas de débat. Ce n’est d’ailleurs pas le sujet de cet édito.
J’ai, donc, la chance de vivre dans une maison. Et il y a quelques atouts : Plus d’espace, un chez-moi non partagé avec des inconnus à l’étage au-dessus dont les gamins ont décidé de sauter à pieds joints dans leur chambre à 4h du mat’ et manque de bol, ladite chambre est au-dessus de la mienne, ni personne à l’étage au-dessous qui vient râler à 4h15 du mat’, parce que mes gamins ont décidé de sauter à pieds joints dans leur chambre et manque de bol, ladite chambre est au-dessus de la leur.
Et j’ai un jardin. C’est important, ça un jardin. On peut se rouler à poil dans l’herbe. Si, si, je vous assure. C’est fun. Le vis-à-vis ? Bah, j’en ai aussi et ce n’est pas une excuse, ça n’empêche rien. On peut également installer une balançoire quand on a des arbres. C’est mon cas. J’ai un beau cerisier au milieu du jardin. On peut lancer des pétards sur les chats des voisins qui viennent chier sur votre gazon. Ils font moins les malins, ensuite. Bon, le problème, c’est que le bruit tue les poules à deux pâtés de maisons à la ronde. C’est que ça a le cœur fragile, une poule. Et enfin, avec un jardin, on peut même planter des fraisiers. Et c’est bon, les fraises.
Bref, on pourrait passer des paragraphes entiers à lister les petits plaisirs que l’on a à avoir une maison.
Toutefois, il faut bien avouer qu’une maison, ça a aussi des désavantages. Et l’un d’entre eux est qu’il y a bien plus d’araignées qui viennent élire domicile chez vous. Alors que vous ne les avez même pas invitées.
Il m’est arrivé un truc assez particulier cette semaine. Comme tous les matins, j’étais en train de m’habiller. J’ai donc saisi un t-shirt dans ma penderie (le premier de la pile, parce que, bah, j’suis un mec et que je choisis mes fringues comme ça) et l’ai enfilé. Jusque-là, rien d’anormal. Alors que j’allais mettre mon slip, parce que des fois, je mets mon slip avant mon t-shirt mais là, j’avais décidé de mettre mon t-shirt avant mon slip… alors que j’allais mettre mon slip, disais-je, j’ai ressenti une violente douleur sur l’épaule. Direct, je me suis secoué dans tous les sens et ai vu une énorme araignée tomber au sol.
Je n’ai pas particulièrement peur de ces saloperies de bestioles, au contraire de ma chère tendre et aimante épouse, qui est du genre à pousser des hurlements si elle en voit une. Mais là, c’était une araignée XXL. Le corps devait faire la taille de mon pouce, ou en tout cas, de la dernière phalange. Un bon gros truc, avec de grosses papattes poilues. Du genre qu’on ne croise qu’une fois dans sa vie tellement elle est grosse. Elle aussi, ne vous croise qu’une fois dans la vie parce que la surprise passée, elle a pris un bon coup de chausson dans la gueule avant qu’elle n'ait eu le temps de rejoindre le dessous de la commode.
Bref. Elle avait élu domicile dans mon t-shirt et, sans doute vexée d’avoir été dérangée, en a profité pour me mordiller l’épaule.
Ça arrive. Surtout quand on est dans une maison. Mais là, vu la taille de l’araignée, ça devait certainement être une araignée radioactive.
J’avais été mordu par une araignée radioactive.
Putain. J’allais devenir Spider-Man.
Toute la journée, j’ai essayé de me jeter sur les murs et de m’y accrocher. J’ai essayé grimper au plafond. J’ai sauté, virevolté et roulé-boulé en faisant « pfiou » « pfiou » « pfiou » comme si je lançais des toiles avec mes mains. Je suis même monté sur le cerisier et me suis pendu à l’envers pour faire le fameux baiser inversé. Mais le temps que ma chère, tendre et aimante épouse ne rapplique, la branche s’est cassée et je me suis vautré par terre. Je dois m’être froissé une côte parce que depuis, j’ai super mal.
Bref, j’ai passé ma journée à me casser la gueule et pas moyen de balancer un fil d’araignée digne de ce nom.
J’ai été mordu par une araignée radioactive et je ne me suis même pas transformé en Spider-Man.
Les araignées radioactives, ce n’est plus ce que c’était.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Street Fighter débarque au cinéma en 2026
- LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir sortira le 29 mai 2026
- Mega Man: Dual Override annoncé pour 2027
- Lenny Kravitz débarque dans 007 First Light
- Warlock: Dungeons & Dragons, un nouveau jeu d'action-aventure
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)