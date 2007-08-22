Dernières actus
Publié le Mardi 16 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Majorette - Super City Garage
Un gros coup de coeur !Les petties voitures, c'est juste pour les petits garçons. Et sincèrement, quand on parle de tester le produit, c'est effectivement ce que l'on se dit.
Et puis on reçoit le produit. Dans un premier temps, on regrette de ne plus être un enfant. Et quand on l'ouvre, qu'on le monte et qu'on voit son gamin ou sa gamine jouer avec... on seidt qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour jouer.
Le Majorette Super City Garage a été un GROS coup de coeur à la rédaction. Un jeu qui a rassemblé finalement autant les petits garçons que les grands garçons et aussi les petites filles et les grandes filles.
Le garage est monumental, beau, avec plein de rampes, il est aussi fourni avec 6 voitures. Il peut contenir 35 véhicules (toutes marques, ne soyons pas sectaire) et propose des heures et des heures de fun !
Il y a même deux ascenseurs et un héliport !
Bref, c'est clairement LE jouet qu'il faut à votre enfant. Parce que vous pourrez jouer avec lui. On adore.
Éditeur : Majorette
Age conseillé par la rédaction : 5+
Prix : env. 119,99 €
