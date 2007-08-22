Dernières actus
Publié le Mardi 14 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Painkiller, le reboot du FPS culte en démo et en vidéo
Démons éparpillésPainkiller est le reboot de la saga débutée en 2004 et signée People Can Fly. Cette fois-ci, c'est Anshar Studios qui s'y colle, sous l'égide de 3D Realms.
Le jeu est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series. Il sortira le 21 octobre prochain. En attendant, une démo est disponible sur Steam.
Ce sera l'occasion de flinguer du streum avant sa sortie, puisque le jeu est un FPS dans lequel vous avez été envoyé en enfer, après avoir mal agi au paradis. Vous avez une chance de vous racheter, en butant du démon à tour de bras.
Le jeu proposera une édition standard à 39,99 € et une édition Deluxe (avec 3 DLC post-lancement et un pack de skins) à 49,99 €.
Et c'est jouable en solo ou en coop jusqu'à 3 joueurs.
