Dernières actus
Spindle : le jeu qui tue et qui ...
NORSE: Oath of Blood, le jeu tac...
Miary Zo, la pulpeuse nouvelle c...
Bus Bound : chauffeur de bus, un...
Publié le Mardi 14 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Fellowship, le premier MODA en accès anticipé
Moda lité ?Fellowship est un jeu d'aventure multijoueur en ligne dans un univers Fantasy. Il est développé par Chief Rebel, un studio suédois, et édité par Arc Games.
Il est présenté par ses développeurs comme le tout premier MODA de l'histoire du jeu vidéo. il s'agit d'un Multiplayer Online Dungeon Adventure.
Le jeu sortira en accès anticipé sur Steam le 16 octobre 2025, au prix de 24,50 €.
Fellowship vous demande de constituer une équipe d'aventuriers et d'explorer des donjons. Vous allez récupérer des trésors, tuer des boss et recommencer encore et encore, avec une difficulté adaptative en fonction de votre niveau.
Ce lancement n'est que le début, car le jeu évoluera constamment avec de nouveaux contenus et améliorations basés sur les retours des joueurs. Ceux qui rejoindront l'accès anticipé pourront découvrir la vision fondamentale du jeu : de l'action dans les donjons dès le départ. Des objets cosmétiques seront disponibles à l'achat, mais ils seront purement esthétiques.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)
- (TEST) Dying Light The Beast (PC, PS5, Xbox Series)
- EA SPORTS FC 26 en précommande
- (TEST) Gloomy Eyes (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Running Man : la nouvelle bande-annonce
- Painkiller, le reboot du FPS culte en démo et en vidéo
- Beneath, le FPS façon Lovecraft, sort le 27 octobre
- Restore Your Island!, seul sur une île déserte avec Youki
- G-Rebels : le jeu de shoot aérien s'offre une démo et un trailer
- Fellowship, le premier MODA en accès anticipé
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)