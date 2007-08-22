Dernières actus
Publié le Mardi 14 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Restore Your Island!, seul sur une île déserte avec Youki
Au moins, on pourra le boufferDéveloppé par le studio indépendant Paiband, le jeu Restore Your Island! sortira sur PC avant la fin de l'année. Une démo est même disponible gratuitement sur Steam, si vous voulez y jeter un oeil.
Dans le jeu, vous êtes échoué sur une île déserte dégueulasse où s'amoncelle des tonnes de déchets. Vous allez, à l'aide de différentes machines, devoir tout nettoyer. Et recycler, aussi, parce que ça vous permettra de construire encore plus de machines et aussi de construire une maison.
Outre l'île à nettoyer, vous devrez sauver différentes espèces marines, mais aussi des oiseaux. Car plus votre île sera clean, plus la vie renaîtra. Vous ne serez heureusement pas seul dans cette tâche : un toutou vous accompagnera pour égayer un peu votre quotidien. Et pour la tendresse aussi ?
Un jeu écolo, qui veut juste nous rappeler à quel point l'homme est un gros, gros porc.
