Publié le Mardi 14 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
G-Rebels : le jeu de shoot aérien s'offre une démo et un trailer
Plus vite, plus fortG-Rebels, développé par Reakktor Studios et édité par Senatis, est un jeu de shoot et simulation de vol en vue première personne. Une nouvelle démo vient de sortir sur PC, via Steam. Une nouvelle bande-annonce a également été mise en ligne.
Le jeu vous envoie en 2684, alors que la Terre a été ravagée par des catastrophes climatiques et qu'elle est quasiment entièrement recouverte par les mers. Les survivants se massent dans des mégapoles flottantes où les gouvernements font règner l'ordre par tous les moyens.
Vous êtes un pilote de planeur. Vous devez combattre le crime et escorter les convois. Mais vous battez-vous réellement du bon côté de la morale ?
Quelques 12 000 km² vous attendent dans le jeu, librement explorables. Vous pourrez remplir des missions de chasseur de prime, d'escorte, de garde du corps, de pilote de course, de mercenaire, de pirate, de chasseur d'artefact...
Pas de date de sortie pour le moment, mais ça devrait être pour cette année, si tout va bien.
