(TEST) Gloomy Eyes (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 16 septembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Romeo et Juliette

Si aujourd'hui, on ne peut pas présenter un univers macabre et poétique sans que quelqu'un fasse référence à Tim Burton, tentons de nous en défaire, si vous le voulez bien. Je n'ai jamais été sensible aux univers Burtoniens. Alors que Gloomy Eyes m'a plutôt touché, avec son histoire d'amour impossible entre un petit garçon zombie et une jeune humaine.On vous conseillera donc, malgré ses défauts, malgré sa facilité, magré son prix, malgré sa faible durée de vie, d'aller jeter un oeil au jeu.En attendant, on vous le présente et on le dissèque dans notre test.