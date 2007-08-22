Dernières actus
Publié le Mardi 14 octobre 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
Running Man : la nouvelle bande-annonce
Cours, Forrest...Dans un futur proche, The Running Man est l'émission la plus regardée à la télévision. Il s'agit d'un jeu de survie dans lequel les Runners doivent échapper à des tueurs professionnels pendant 30 jours. Pire : les télespectateurs, et tout le reste du monde, en fait, peut aider les tueurs en donnant la localisation des candidats. Chaque jour, vivre augmente les gains, jusqu'à atteindre un milliard de dollars.
Ben Richards (Glen Powell), ouvrier prêt a tout pour sauver sa fille atteint de maladie grave, accepte de se participer à ce show mortel. Produit par Dan Killian (Josh Brolin), aussi charismatique que cruel, le show débute alors. Mais personne n'avait prévu que Ben, par sa détermination et sa rage de vivre, devienne un véritable héros pour le peuple. Pendant que les audiences explosent, le héros se rend à l'évidence : le jeu n'est pas fait pour être remporté.
Le film sort le 5 novembre 2025, d'après le roman de Stephen King du même nom, le remake du film de 1987 avec Arnold Schwarzenegger, mettra en scène Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson avec Colman Domingo et Josh Brolin. Le scénario est écrit par Michael Bacall et Edgar Wright et est réalisé par Edgar Wright.
