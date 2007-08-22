- Beneath, le FPS façon Lovecraft, sort le 27 octobre

Publié le Mardi 14 octobre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Et le lendemain aussi...

Beneath, développé par Camel 101 et édité par Wired Productions, est un FPS horrifique qui s'inspire des œuvres de Lovecraft. Le jeu est annoncé pour le 27 octobre sur PC et le lendemain sur PS5 et Xbox Series. Une sortie en deux temps.Vous allez y incarner Noah Quinn, un vétéran de l'armée, qui explore les épaves sous-marines. Quand il se retrouve piégé dans les profondeurs de l'océan, dans un sous-marin étrange et qu'il est assailli par des monstruosités... sa santé mentale vacille... et des monstres cauchemardesques arrivent.Il est l'heure de flinguer tout ce qui bouge et qui a des tentacules, cependant les munitions ne sont pas illimitées et il faut savoir quand éviter un combat pour survivre...Une nouvelle vidéo, pas piquée des vers, a été mise en ligne :