- Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack est sorti

Publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

3 jeux pour le prix d'un

Atelier Ryza est une série de RPG japonais développés et édités par KOEI TECMO. Le pack Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack regroupe les trois titres de la série "Secret", qui s'est vendue à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Il comprend les jeux Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, Atelier Ryza 2: Les Légendes Oubliées & le Secret de la Fée et Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key.En bonus, ce pack propose du contenu inédit pour chaque jeu, comme de nouveaux personnages jouables, illustrés par l'artiste Toridamono, et de nouveaux épisodes écrits par Yashichiro Takahashi, le scénariste de la série.Vous trouverez également de nouvelles fonctionnalités. Un mode "Custom Combat" sera ajouté, permettant aux joueurs de choisir précisément les monstres et leur niveau pour chaque combat. Dans Atelier Ryza 2, le compagnon Fi suivra Ryza pendant l'exploration des ruines, l'aidant à trouver des indices et à restaurer la vie des membres de l'équipe durant les affrontements. Pour sa part, Atelier Ryza 3 introduira une nouvelle monture, la "Wind Beast", capable de récolter automatiquement les ingrédients en cours d'exploration. De plus, les jeux incluront du contenu précédemment disponible en DLC, comme des maillots de bain, des recettes et des cartes. Enfin, les joueurs ayant conservé des sauvegardes des versions originales de la série "Secret" seront récompensés par du contenu exclusif.La compilation vient de sortir sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et sur Steam.