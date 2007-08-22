Dernières actus
Publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini
(Noël) One Piece Nakama Alliés & Ennemis
Fidèle à la sérieJouable de 1 à 5 joueurs, coopératif, One Piece Nakama Alliés & Ennemis vous plonge dans l'univers de l'équipage du Chapeau de Paille. Vous allez devoir recruter des personnages emblématiques de la série pour remplir des quêtes. Au menu, des combats avec des boss et la nécessité de bien coordonner vos actions pour devenir enfin le Roi des pirates.
Car One Piece Nakama Alliés & Ennemis est un jeu coopératif. Plus de 100 personnages vous attendent : Zoro, Nami, Sanji et j'en passe. Tout comme des ennemis tels que Doflamingo ou Crocodile.
Chaque joueur choisit un personnage de l'équipage, tous ont un bonus qui pourra être déclenché durant la partie. Vous piochez 3 ennemis. Chacun présente des conditions pour être vaincu. A l'aide d'alliés, que vous piochez et disposez devant le plateau (qui est en fait un simple compteur de dégâts), vous essayez de vaincre les ennemis un à un. Attention : tous les 10 points de dégâts encaissés, vous perdez un allié. Au bout de 5 alliés perdus, la partie est perdue.
Elle est gagnée si vous n'avez plus d'alliés dans votre pioche ou si vous défaîtes tous les ennemis.
Un jeu stratégique qui ravira les amateurs de la série One Piece. On retrouve les graphismes officiels, plein de personnages cultes et on passe un bon moment à s'entraider pour espérer battre les ennemis. Même si c'est avant tout réservé aux fans, le principe fonctionne bien et permet de passer un sympathique moment. Un bon petit jeu, donc.
Éditeur : Ravensburger
Age conseillé par la rédaction : 10+
Prix : env. 23,50 €
