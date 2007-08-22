La Fabrique des monstres sort au cinéma le 17 décembre

Dernières actus

(Noël) 1000 bornes édition pre...

(Noël) Silverlit Marbling Studi...

(Noël) Heroes of Goo Jit Zu : M...

DRAGON BALL: Sparking! ZERO est ...

Top des ventes de jeux vidéo su...

 

Publié le Lundi 17 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

La Fabrique des monstres sort au cinéma le 17 décembre

Mignon d'effroi

Dans le château perdu de Grottegroin, un savant fou crée des monstres étranges à partir de tout ce qu'il trouve. Il fabrique, il cout, il rafistole...

Sa toute première création, c'est "Petit cousu", un monstre qui désormais sert de guide aux autres monstres. 

Quand un cirque débarque dans le village d'à-côté, Fulbert, le propriétaire, voit en ces monstres et surtout en Petit Cousu, ses futures attractions...

Film d'animation réalisé par Steve Hudson, La fabrique des monstres aurait tout à fait pu sortir pour Halloween. Mais dans tous les cas, c'est un petit film mignon, familial, qui devrait vous faire passer un bon petit moment.

Sortie au cinéma le 17 décembre prochain.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre

- Dispatch : le jeu sur le quotidien des super-héros est sorti

- (TEST) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)

- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là

- (TEST) Ghost of Yotei (PS5)

- (TEST) Echoes of the End (PC, PS5, Xbox Series)

Dernières Vidéos

- Fangtopia, un jeu de construction relaxant... mais horrible

- Under Par Golf : Créez et jouez sur votre propre parcours de golf

- The Regreening : et des déchets jaillit la vie

- Vaïana : La Légende du bout du monde, la première bande-annonce du film

- Huntsman, le jeu d'horreur avec des araignées sort le 27 novembre

- Sheepherds! : le jeu de chien de berger est sorti

- Stuck together : le jeu coop délirant est sorti

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54882-la-fabrique-des-monstres-cinema-film-animation-trailer-video-bande-annonce