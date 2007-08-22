Dernières actus
Publié le Lundi 17 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
La Fabrique des monstres sort au cinéma le 17 décembre
Mignon d'effroiDans le château perdu de Grottegroin, un savant fou crée des monstres étranges à partir de tout ce qu'il trouve. Il fabrique, il cout, il rafistole...
Sa toute première création, c'est "Petit cousu", un monstre qui désormais sert de guide aux autres monstres.
Quand un cirque débarque dans le village d'à-côté, Fulbert, le propriétaire, voit en ces monstres et surtout en Petit Cousu, ses futures attractions...
Film d'animation réalisé par Steve Hudson, La fabrique des monstres aurait tout à fait pu sortir pour Halloween. Mais dans tous les cas, c'est un petit film mignon, familial, qui devrait vous faire passer un bon petit moment.
Sortie au cinéma le 17 décembre prochain.
