Resident Evil Survival Unit est sorti

Publié le Mercredi 19 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Il est l'heure de survivre

Resident Evil Survival Unit est désormais disponible sur iOS et Android. Il est développé par JOYCITY et édité par Capcom. Est-ce utile de vous préciser qu'il vous envoie faire un petit tour du côté de l'univers de Resident Evil ?On vaz y incarner un personnage qui se réveille dans un hôpital inconnu, sans réel souvenir si ce n'est qu'il a été utilisé comme cobaye par Umbrella Corporation. Tout en tout en tentant de s'échapper, notre héros va chercher à découvrir la vérité sur sa présence en ces lieux. Il va croiser des personnages connus du monde de Resident Evil qui vont lui venir en aide.Les personnages préférés des fans comme Leon S. Kennedy, Claire Redfield ou encore Jill Valentine seront disponibles permettant de construire des équipes inter-titres. Chaque personnage à des compétences et des caractéristiques qui lui son propre.Les combats seront tactiques contre des créatures inspirées de l'univers de Resident Evill.