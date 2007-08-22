Dernières actus
Publié le Mercredi 19 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
A Better World, un jeu français, distribué par Arte
L'idée est drôleA Better World est un jeu développé par le studio illois Ludogram et édité par ARTE France. Il vient de sortir sur PC, sur Steam, où il est proposé à moins de 12 €.
Le jeu vous propose de faire des choix. Grâce à un ordinateur qui permet de voyager dans le temps, vous allez pouvoir choisir des moments clefs de l'Histoire et les modifier, si possible en suivant les recommandations de votre entreprise, A Better World Company, dont les décisions peuvent, parfois, paraître surprenantes...
A vous de tenter de créer un monde meilleur.
De la période jurassique à la conquête de l'espace, de la Grèce Antique à la Renaissance, le jeu vous met face à des choix aux conséquences parfois étonnantes, qui peuvent tout à fait déboucher sur la fin du monde.
Ça a l'air très drôle et on se demande bien si on ne va pas essayer de tester ça...
