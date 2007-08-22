Dernières actus
Publié le Mercredi 19 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Cozyrama : créez des dioramas relaxants
On a tous besoin de douceurCozyrama est un petit jeu indépendant développé par Sandwich Games et Tutel Games, et édité par .Frozen District. Il est annoncé pour le 11 décembre prochain sur PC, sur Steam. Une démo y est actuellement disponible, gratuitement, en téléchargement.
Le jeu vous propose de créer des dioramas 3D, pleins de vie, de couleurs, de lumières... et de tranquillité. Il n'y a pas de pression, de stress ou de compétition. C'est juste de la détente.
Les développeurs ont pensé leur interface pour qu'elle soit intuitive, simple à utiliser. Vous pourrez créer des extérieurs, des forêts, des fermes, des cavernes, des villages, des châteaux, des ports... avec des animaux, aussi.
Bref, un jeu calme et tranquille. Il sera vendu moins de 10 €.
