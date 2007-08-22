Dernières actus
Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 10:35:00 par Anthony Razafinjatovo
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE arrive début 2026
Suivez deux jumelles dans un village abandonné où rôdent les esprits maléfiques.KOEI TECMO Europe et le studio Team NINJA ont surpris les fans aujourd'hui avec la première bande-annonce de leur prochain jeu d'horreur. FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est prévu pour le début de 2026. Le jeu est en cours de développement sur PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et Steam.
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est un remake du deuxième jeu de la série, initialement sorti en 2003. Le jeu suit deux sœurs jumelles, Mio et Mayu Amakura, qui s'approchent d'un cours d'eau en se rappelant leurs souvenirs d'enfance. Mio se souvient du passé, mais Mayu est attirée par un papillon pourpre. Ce dernier la mène à un village mystérieux qui n'apparaît sur aucune carte.
Dans ce village où la nuit est éternelle, les jumelles sont pourchassées par des esprits qui veulent se venger. Séparée de sa sœur, Mio essaie de retrouver Mayu pour s'enfuir. Elle n'est armée que de la Camera Obscura, un appareil photo qui capture et scelle l'impossible. Sans le savoir, les actions de Mio reproduisent le passé et la mènent au fin fond du village, où elle découvrira la vérité sur le « rituel interdit qui ne doit jamais être vu ».
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE présente une refonte totale du jeu original, que ce soit pour les graphismes, l'audio, le système de jeu ou les contrôles. La Camera Obscura, mécanisme clé de la série, proposera aux fans une expérience de jeu plus riche et captivante, aussi bien lors de l'exploration que pendant les combats.
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est en développement et sortira au début de 2026 sur PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et Steam. Les voix seront en japonais et les textes en français, anglais, allemand, espagnol et italien.
