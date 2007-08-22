Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection arrive l'année prochaine

Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 10:25:00 par Cedric Gasperini

 

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection arrive l'année prochaine

Mon ami le dragon

Le prochain jeu d'aventure issu de la franchise Monster Hunter débarquera l'année prochaine, le 13 mars 2026. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, puisque c'est son nom, sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Il faudra à nouveau y capturer et élever les monstres, tout en explorant un nouveau monde...

Le jeu se déroule deux siècles d’une guerre qui a mis à feu et à sang les royaumes d'Azuria et de Vermeil. Deux Rathalos jumeaux éclosent d'un œuf unique... C'est le début d'une nouvelle aventure...

Le jeu proposera des combats tactiques au tour par tour. Vous devrez gérer votre équipe de héros et leurs monstres.

 

 
