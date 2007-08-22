Dernières actus
Lynked: Banner of the Spark arri...
Borderlands 4 est enfin disponib...
Resident Evil Requiem, aussi sur...
Endless Legend 2 : découvrez la...
Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 10:25:00 par Cedric Gasperini
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection arrive l'année prochaine
Mon ami le dragonLe prochain jeu d'aventure issu de la franchise Monster Hunter débarquera l'année prochaine, le 13 mars 2026. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, puisque c'est son nom, sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Il faudra à nouveau y capturer et élever les monstres, tout en explorant un nouveau monde...
Le jeu se déroule deux siècles d’une guerre qui a mis à feu et à sang les royaumes d'Azuria et de Vermeil. Deux Rathalos jumeaux éclosent d'un œuf unique... C'est le début d'une nouvelle aventure...
Le jeu proposera des combats tactiques au tour par tour. Vous devrez gérer votre équipe de héros et leurs monstres.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
Dernières Vidéos
- Mistfall Hunter : Participez à la bêta de ce nouveau RPG gratuitement
- Campus Life : le simulateur de vie en Université américaine est sorti
- EA SPORTS FC 26 en précommande
- Bratz : Rhythm & Style est disponible
- EA SPORTS NHL 26 est disponible
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)