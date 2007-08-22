Dernières actus
NBA 2k26, le test enfin en ligne
Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Dragon Quest VII Reimagined, le remake débarque l'année prochaine
Gros liftingSquare Enix a annoncé la sortie pour le 5 février 2026 de Dragon Quest VII Reimagined, le remake de Dragon Quest VII : Fragments of the Forgotten Past.
Le jeu sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 1&2.
Le jeu est un JRPG solo qui va entraîner un groupe de héros à travers plusieurs îles, de rencontres amicales en rencontres hostiles, dans un univers Fantasy, et dans le but de sauver le monde, bien entendu.
Ce remake étoffe le jeu de base en rajoutant de nombreuses quêtes secondaires. Les personnages, initialement conçus par Akira Toriyama (Dragon Ball), ont bénéficié d'un lifting en 3D. Le système de combat a été repensé.
Une édition collector est également prévue. Elle comprendra un Steelbook, une peluche, un navire dans une bouteille et un pack cosmétique pour le jeu.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
Dernières Vidéos
- Mistfall Hunter : Participez à la bêta de ce nouveau RPG gratuitement
- Campus Life : le simulateur de vie en Université américaine est sorti
- EA SPORTS FC 26 en précommande
- Bratz : Rhythm & Style est disponible
- EA SPORTS NHL 26 est disponible
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)