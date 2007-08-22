Dragon Quest VII Reimagined, le remake débarque l'année prochaine

Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Dragon Quest VII Reimagined, le remake débarque l'année prochaine

Gros lifting

Square Enix a annoncé la sortie pour le 5 février 2026 de Dragon Quest VII Reimagined, le remake de Dragon Quest VII : Fragments of the Forgotten Past.

Le jeu sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 1&2.

Le jeu est un JRPG solo qui va entraîner un groupe de héros à travers plusieurs îles, de rencontres amicales en rencontres hostiles, dans un univers Fantasy, et dans le but de sauver le monde, bien entendu.

Ce remake étoffe le jeu de base en rajoutant de nombreuses quêtes secondaires. Les personnages, initialement conçus par Akira Toriyama (Dragon Ball), ont bénéficié d'un lifting en 3D. Le système de combat a été repensé.

Une édition collector est également prévue. Elle comprendra un Steelbook, une peluche, un navire dans une bouteille et un pack cosmétique pour le jeu.

 

 
