Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
NBA 2k26, le test enfin en ligne
Petit ratéUn petit incident indépendant de notre volonté (alcool, drogue, filles...) vous a privé du test de NBA 2K26 cette fin de semaine. Malgré ce qui était annoncé sur notre site, le test n'était pas disponible.
C'est désormais chose corrigée.
Vous pouvez, donc, accéder au test et découvrir enfin si, oui ou non, le jeu vaut le coup. Question primordiale, surtout si vous avez déjà NBA 2K25 et que vous rechignez à passer à la caisse chaque année...
En vous priant de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée, comme on dit quand on est poli, même si, en lisant cette phrase, on entend quand même le "oh, ça va, vous n'allez pas nous en chier une pendule, on a corrigé le truc, ça suffit de chouiner maintenant".
Bref.
