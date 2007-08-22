Dernières actus
Publié le Samedi 13 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
GOG, les soldes du week-end
Des prix intéressantsChaque semaine, GOG nous propose de nouvelles soldes aussi bien sur les jeux du moment que sur les vieux jeux. Comme chaque semaine, on vous propose une sélection des jeux en soldes sur la plateforme. Vous pouvez toujours cliquer sur les liens pour directement aller voir les offres sur le site.
Les jeux d'action en soldes :
- Control Ultimate Edition
- Alan Wake
- Alan Wake's American Nightmare
- RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition
- RoboCop: Rogue City
- EVERSPACE
- EVERSPACE - Encounters
- Just Cause 2 - Complete Edition
- Just Cause
- Mortal Kombat 1+2+3
- Mortal Kombat 4
- Kane & Lynch 2: Dog Days - Complete Edition
- Kane and Lynch: Dead Men
- Far Cry 2: Fortune's Edition
- Far Cry
- Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition
- Middle-earth™: Shadow of War Definitive Edition
- Stranglehold
- Severed Steel
- Sniper Ghost Warrior 3 Gold Edition
- Brutal Legend
- Psychonauts
- Tom Clancy's Splinter Cell
- Serious Sam: The Second Encounter
- Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered
- Infinite Space III: Sea of Stars
- Police Stories
- X-Morph: Defense Complete Edition
- Satellite Reign
- EARLY ACCESS Swordhaven: Iron Conspiracy
- WAVECADE
- DLC Wavecade - Effect Color Pack
- DLC Wavecade - Skins Pack
- Sudocats
- Creatura
- Alder's Blood: Definitive Edition
- Radio Commander - Complete Edition
- Interstellar Space: Genesis
- Distrust
- Stars in Shadow
- Duskers
- EARLY ACCESS Die in the Dungeon
- Kagura Genesis: Kuon's Story
- Roboplant
- DLC Relayer Advanced - Season Pass
- Relayer Advanced EXTRA PACK
- Railbound
- Godlike Burger
- Ruin Raiders
- Concordia: Digital Edition
- Company of Crime
- DLC Company of Crime Soundtrack
- Banners of Ruin
- AI War 2
- Golf With Your Friends - Complete the Set
- Golf With Your Friends
- Golf With Your Friends - Starter Edition
- DLC Golf With Your Friends - Legends of Olympus Pack
- DLC Golf With Your Friends - Critical Hit Pack
- DLC Golf With Your Friends - Teams Mascot Hat Pack
- DLC Golf With Your Friends - Corrupted Forest Course
- DLC Golf With Your Friends - Fairytale Fables Pack
- DLC Golf With Your Friends - Peaceful Pines Course
- DLC Golf With Your Friends - Horrifying Headgear Pack
- DLC Golf With Your Friends - Racing Pack
- Tennis Manager 2024
- Tennis Manager 2023
- Tennis Manager 2022
- Tennis Manager 2021
