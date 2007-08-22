Dernières actus
Publié le Vendredi 12 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
The Farmer Was Replaced sort officiellement en Octobre
Un jeu autour du codage et de la programmation, ça a le mérite d'être intrigant !Metaroot et Timon Herzog ont le plaisir d'annoncer que, après une période d'accès anticipé réussie, The Farmer Was Replaced, un jeu de programmation avec un langage de type Python, sera officiellement lancé en version 1.0 sur Steam le 10 octobre 2025.
La mise à jour 1.0 permettra d'avoir plusieurs drones et de cultiver avec eux en même temps. L'arbre technologique et le système de progression ont aussi été modifiés pour vous permettre d'avoir des fermes plus grandes. De plus, les sons et la musique ont été complètement retravaillés, et The Farmer Was Replaced a été traduit en 11 langues.
Programmez et optimisez un drone pour automatiser une ferme et regardez-le faire le travail à votre place. Collectez des ressources pour débloquer de meilleures technologies et devenez le fermier le plus efficace au monde. Améliorez vos compétences en résolution de problèmes et en codage.
