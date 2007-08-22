Dernières actus
Publié le Vendredi 12 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Dream Garden est disponible en démo
Imaginez et créez le jardin de vos rêves !Dream Garde, Développé et édité par Campfire Studio, est un jeu de simulation relaxant où vous construisez de parfaits petits dioramas de jardin avec des sculptures de sable zen, des étangs parsemés de nénuphars, des arbres, des ponts et bien plus encore. Asseyez-vous, décompressez et créez en toute liberté.
Choisissez parmi une variété d'arbres, de buissons, de pierres, de fleurs et plus encore pour transformer votre jardin en un paradis naturel luxuriant. Disposez chaque élément individuellement ou peignez-les directement dans le paysage à l'aide de l'outil pinceau.
Modifiez le terrain comme vous le souhaitez : élevez des collines, creusez des étangs, tracez des rivières et remplissez votre jardin de sable, d'herbe ou de galets. Utilisez des décorations artificielles comme des lampes ou des ponts pour créer un ensemble harmonieux.
Utilisez l'outil râteau pour dessiner de superbes motifs dans le sable et les galets, comme dans un véritable jardin zen japonais. Combinez toucher, méditation et art dans une expérience créative apaisante.
Personnalisez les saisons, l'heure de la journée, la météo et bien plus encore. Ajustez le niveau de pluie et découvrez la beauté des saisons intermédiaires, comme un matin d'automne ou une chute de neige tardive en hiver.
Dream Garden sortira en fin 2025. En attendant, les joueurs peuvent déjà jouer à sa démo disponible sur Steam.
