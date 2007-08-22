Dernières actus
Publié le Vendredi 12 septembre 2025
Candy Shop est disponible sur Steam
Plongez dans un monde de douceur sucrée dans Candy Shop Simulator !Candy Shop Simulator, développé et édité par Games Incubator, est maintenant disponible sur Steam. Après plusieurs mois de développement et d'attente, vous pouvez enfin entrer dans le monde coloré des bonbons et vivre l'expérience de gérer votre propre confiserie.
Dans Candy Shop Simulator, la créativité rencontre la stratégie. Vous aurez l'occasion de créer des centaines de bonbons, de chocolats et de friandises uniques, mais aussi de construire, de décorer et d'agrandir votre boutique pour attirer plus de clients chaque jour. De la gestion soignée des ingrédients à l'expérimentation de saveurs, en passant par la conception de la boutique et les défis d'une entreprise, le jeu mélange le plaisir de la simulation avec une ambiance chaleureuse et enrichissante.
Le jeu propose un large éventail d'activités, parfaites pour les joueurs qui cherchent à se détendre ou les fans de simulation qui veulent s'attaquer à des systèmes de gestion détaillés. En tant que propriétaire d'une confiserie, vous pouvez créer et personnaliser une variété de bonbons en utilisant différents ingrédients et techniques. Vous pouvez aussi concevoir l'intérieur de votre boutique avec d'innombrables options de décoration, servir des clients amusants et parfois exigeants, équilibrer vos budgets, améliorer votre équipement et développer votre empire de bonbons. Débloquez des recettes spéciales et découvrez des événements saisonniers qui vous apporteront des défis et des récompenses supplémentaires.
Avec ses visuels colorés, sa trame sonore entraînante et son gameplay léger, Candy Shop Simulator vise à capturer la magie et la nostalgie de l'enfance tout en offrant la profondeur d'un titre de gestion d'entreprise. Que vous cherchiez à vous détendre en créant de délicieuses confiseries ou à devenir le magnat des bonbons par excellence, le jeu offre une expérience complète pour tous les types de joueurs.
Candy Shop Simulator est disponible dès maintenant sur Steam. Les joueurs peuvent y plonger dès aujourd'hui pour commencer leur douce aventure et commencer à construire la confiserie de leurs rêves.
