Publié le Jeudi 11 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Katanaut est disponible sur Steam
Tranche, esquive et maîtrise de puissantes capacités en affrontant les créatures déformées, autrefois humaines !Aiguisez vos réflexes et préparez votre lame : Katanaut est maintenant disponible sur Steam. De la boucherie en pixels attend ceux qui oseront monter à bord de la station spatiale.
Pendant le Play Acclaim Showcase d'aujourd'hui, le nouvel éditeur Acclaim a annoncé qu'il publierait Katanaut et qu'il prévoit l'amener sur consoles l'année prochaine (les dates exactes restent à confirmer).
Pour célébrer le lancement de Katanaut, Acclaim organisera un concours pour vous faire gagner un katana unique à l'effigie du jeu. Pour plus d'information, suivez les comptes des médias sociaux de @PlayAcclaim !
Katanaut est un roguelite d'action inspiré des jeux metroidvania et des jeux de plateforme. L'action se déroule dans une immense station spatiale qui a été victime d'un accident. La station perd lentement le contrôle et ses habitants, autrefois humains, sont devenus des monstres. Vous êtes la personne malchanceuse qui a la lourde tâche de découvrir ce qui se passe, si vous parvenez à survivre aux combats intenses.
Vous serez armé d'armes de corps à corps, d'armes à feu et de capacités magiques à débloquer. Vous affrontez une série de monstres qui évolue alors que la station se déforme autour de vous. Plus vous vous enfoncez dans la station, plus les environnements deviennent troublants et les ennemis, moins humains.
Chaque pas en avant pourrait être un pari, où votre stratégie et vos réflexes rapides seront votre seule chance de survie. Que vous expérimentiez des combos fous ou que vous perfectionniez une approche qui correspond à votre style de jeu préféré, chaque mort vous donnera une nouvelle énigme à résoudre.
