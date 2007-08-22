Dernières actus
Destiny 2 nous présente une nou...
Garfield Kart 2 – All You Can ...
Tormented Souls 2, démo disponi...
Firefighting Simulator: Ignite e...
Publié le Jeudi 11 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Playstation Plus, les nouveautés du mois de Septembre
Découvrez les nouveaux jeux du catalogue !Voici ce qui vous attend :
- Montez sur le ring et dominez vos adversaires dans WWE 2K25 (PS5, PS4).
- Prenez la tête des Voleurs fantômes dans une nouvelle aventure stratégique avec Persona 5 Tactica (PS5, PS4).
- Survivez à une jungle amazonienne implacable dans Green Hell (PS5, PS4).
- Prenez part à une guerre sainte au Japon de l'époque d'Edo avec Fate/Samurai Remnant (PS5, PS4).
PlayStation Plus Extra et Premium :
- WWE 2K25 | PS5, PS4
- Persona 5 Tactica | PS5, PS4
- Green Hell | PS5, PS4
- Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4
- Crow Country | PS5, PS4
- The Invincible | PS5
- Conscript | PS5
PlayStation Plus Premium
- Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- (TEST) Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont été annoncés !
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
Dernières Vidéos
- Dying Light - The Beast a un nouveau trailer
- Lost Skies arrive officiellement le 17 Septembre
- The Farmer Was Replaced sort officiellement en Octobre
- Cronos : The New Dawn est disponibe sur Switch
- Unpetrified: Echoes of Nature arrive le 11 Novembre
- Shape of Dreams est enfin sorti
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)