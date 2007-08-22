Playstation Plus, les nouveautés du mois de Septembre

Publié le Jeudi 11 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo

Découvrez les nouveaux jeux du catalogue !

Montez sur le ring et dominez vos adversaires dans WWE 2K25 (PS5, PS4).

Prenez la tête des Voleurs fantômes dans une nouvelle aventure stratégique avec Persona 5 Tactica (PS5, PS4).

Survivez à une jungle amazonienne implacable dans Green Hell (PS5, PS4).

Prenez part à une guerre sainte au Japon de l'époque d'Edo avec Fate/Samurai Remnant (PS5, PS4).

Pour rappel, le PlayStation Portal a reçu une mise à jour qui permet aux abonnés PlayStation Plus Premium de tester la fonction de streaming dans le nuage (en version bêta) avec une sélection de jeux PS5 du catalogue.





PlayStation Plus Extra et Premium :



WWE 2K25 | PS5, PS4

Persona 5 Tactica | PS5, PS4

Green Hell | PS5, PS4

Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4

Crow Country | PS5, PS4

The Invincible | PS5

Conscript | PS5



PlayStation Plus Premium

Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4







Voici ce qui vous attend :De nombreux jeux supplémentaires seront aussi disponibles pour les abonnés dès le 16 septembre !