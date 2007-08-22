Playstation Plus, les nouveautés du mois de Septembre

Publié le Jeudi 11 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo

 

Playstation Plus, les nouveautés du mois de Septembre

Découvrez les nouveaux jeux du catalogue !

Voici ce qui vous attend :
  • Montez sur le ring et dominez vos adversaires dans WWE 2K25 (PS5, PS4).
  • Prenez la tête des Voleurs fantômes dans une nouvelle aventure stratégique avec Persona 5 Tactica (PS5, PS4).
  • Survivez à une jungle amazonienne implacable dans Green Hell (PS5, PS4).
  • Prenez part à une guerre sainte au Japon de l'époque d'Edo avec Fate/Samurai Remnant (PS5, PS4).
De nombreux jeux supplémentaires seront aussi disponibles pour les abonnés dès le 16 septembre !
Pour rappel, le PlayStation Portal a reçu une mise à jour qui permet aux abonnés PlayStation Plus Premium de tester la fonction de streaming dans le nuage (en version bêta) avec une sélection de jeux PS5 du catalogue.


PlayStation Plus Extra et Premium :
 
  • WWE 2K25 | PS5, PS4
  • Persona 5 Tactica | PS5, PS4
  • Green Hell | PS5, PS4
  • Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4
  • Crow Country | PS5, PS4
  • The Invincible | PS5
  • Conscript | PS5

PlayStation Plus Premium
  • Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4



     
