Publié le Mercredi 10 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Dune : Awakening , nouvelle mise à jour et DLC
Venez découvrir les nouveautés à travers une mise à jour majeure et un DLC !
Du 11 au 15 septembre, les vastes déserts d'Arrakis seront ouverts à tous lors du Free Weekend de Dune: Awakening. Du 11 au 22 septembre, le jeu bénéficiera pour la toute première fois d'une réduction de 20 % sur Steam et dans d'autres boutiques.
Dans le Chapitre 2, les joueurs poursuivent leur aventure après les révélations de la fin de l'Acte 3. Ils enquêtent sur des meurtres sordides et plongent dans un passé lointain. Ils peuvent aussi reconfigurer leur personnage, découvrir de nouveaux contrats, objets, coiffures et tatouages, et vivre des rencontres dynamiques qui insufflent davantage de vie aux déserts mouvants de Dune.
Le DLC Lost Harvest est aussi disponible au prix de 12,99 €. Il propose une intrigue complète et indépendante qui vous plongera dans le lore de Dune. Il inclut de nouvelles pièces de construction, des décorations, des ensembles cosmétiques d'armures et d'armes, de nouvelles couleurs, et l'émote Thumper.
Le nouveau véhicule Treadwheel offre une alternative au sandbike avec de nouvelles animations et une maniabilité unique.
Du 11 au 15 septembre, vous pouvez essayer Dune: Awakening gratuitement lors du Free Weekend. Vous pourrez jouer sur n'importe quel serveur avec vos amis et profiter de tout le contenu, y compris la mise à jour du Chapitre 2. Votre progression sera sauvegardée si vous achetez le jeu.
Ensuite, du 11 au 22 septembre, le jeu aura un rabais de 20 % sur Steam et les boutiques partenaires.
Le Chapitre 2 est disponible gratuitement, et le DLC Lost Harvest peut être acheté pour 12,99 €. Il est aussi inclus dans le Season Pass (24,99 €), qui inclut aussi deux DLC supplémentaires.
