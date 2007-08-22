Dernières actus
Publié le Mercredi 10 septembre 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Le Festival de démos ID@XBOX Indie Selects nous présente de nouvelles démos
Polterguys : Possession Party fait partie des démos disponibles !Les « Indie Selects » vous proposent une nouvelle vague de démos. Du 9 au 30 septembre, les joueurs sur Xbox Series X|S et Xbox One pourront essayer plus de 40 démos, dont des titres à venir et des jeux avec du nouveau contenu. Si vous êtes impatient d'essayer de nouveaux jeux, ne manquez pas cet événement.
Polterguys : Possession Party est un jeu de groupe multijoueur où des fantômes farceurs font des farces, effraient et déjouent les plans des autres pour gagner. Nous avons mélangé le plaisir chaotique de Fall Guys avec l'humour effronté de Party Animals. Nous y avons aussi ajouté le plaisir de rendre vos amis fous en sabotant leur partie.
Libérez des pouvoirs surnaturels et insufflez la vie aux objets inanimés ! Utilisez ces talents uniques pour combattre, fuir ou simplement pour vous démarquer dans le chaos qui fait rage autour de vous.
Préparez-vous pour Polterguys, un combat hanté où des fantômes espiègles doivent échapper à un monstre impitoyable décidé à les exterminer ! C'est chaotique et compétitif, et c'est aussi un jeu de groupe que tout le monde peut aimer !
Le sabotage et la malice seront vos atouts maîtres ! Vous pourrez transformer le monstre en une arme de destruction massive portable et éliminer vos adversaires grâce à des capacités qui semblent inoffensives.
La démo de Polterguys : Possession Party est disponible sur Xbox One et Xbox Series XIS et le jeu complet est déjà dispoinible sur Steam, PS4, PS5 et bientôt sur Nintendo Switch.
