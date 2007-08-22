Dernières actus
Publié le Mardi 9 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
EA SPORTS FC 26 en précommande
Aperçu des 26 meilleurs joueurs et joueusesEA SPORTS FC 26 a annoncé aujourd'hui les 26 meilleures notes de joueurs et de joueuses, révélant les talents les mieux notés des plus grands championnats du monde. Cette année, Mohamed Salah est en passe de décrocher pour la première fois la première place du classement masculin, avec une note générale de 91, égalant ainsi l'attaquant de renommée mondiale Kylian Mbappé.
Parmi les autres faits marquants, Lamine Yamal fait son entrée dans le Top 10 des joueurs masculins et obtient la plus grosse progression depuis l'édition de l'an dernier, avec un gain de 8 points, tandis qu'Alexia Putellas et Aitana Bonmatí se partagent pour la première fois la première place du classement féminin de l'histoire de FC, toutes deux avec une note générale de 91 !
En plus de Yamal, plusieurs autres joueurs ont également bénéficié d'améliorations significatives de leurs notes depuis FC 25 et figurent pour la toute première fois dans le Top 10, ce qui les rend encore plus redoutables sur le terrain cette année. On retrouve notamment Raphinha (+5) et Hakimi (+5) chez les hommes, ainsi que Mariona (+5), Russo (+4) et Shaw (+3) chez les femmes.
La communauté FC ainsi que les footballeurs sont invités à donner leur avis sur les notes des joueurs via la Base de données des Notes (en ligne) et sur les réseaux sociaux de FC (dans les commentaires). Vous pourrez ainsi faire savoir à l'équipe FC quelles notes vous semblent justes ou injustes. Le forum de commentaires sera disponible une fois que la Base de données complète des Notes sera mise en ligne, le vendredi 12 septembre à 21 h (heure française).
Avec un effectif de plus de 20 000 joueurs dans EA SPORTS FC 26, tous les joueurs de Football Ultimate Team sont notés en fonction de leur championnat et de leurs performances réelles, ce qui assure une authenticité inégalée.
Les notes seront cohérentes avec les autres modes de jeu, où les équipes masculines et féminines jouent séparément.
Tout au long de la semaine, les notes complètes des joueurs seront dévoilées pour plus de 750 clubs et plus de 35 championnats jouables dans FC 26.
EA SPORTS FC 26 est disponible en précommande et sortira sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series XIS, Steam et Epic Games.
