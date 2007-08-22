Dernières actus
The Day I Will Die : un jeu entr...
Simon The Sorcerer Origins est s...
The Florist, un jeu d'horreur av...
Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
As Long As You’re Here, un jeu sur la maladie d'Alzheimer
Mais vous êtes qui ?As Long As You’re Here est un jeu développé par le studio indépendant Autoscopie Interactive. Et il ne va pas vous donner le sourire, ni la patate.
Le jeu aborde de façon particulière la maladie d'Alzheimer.
Vous allez y jouer Annie, une vieille dame dont la mémoire se délite. Elle quitte sa maison et ses enfants doivent s'occuper d'elle. Au fil du temps qui passe, des sujets de discorde entre eux, Annie se remémore quelques bribes de son passé, de son frère défunt, notamment.
Le jeu décrit le quotidien d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ses pensées, ses doutes, ses certitudes aussi...
Bref, un jeu dont on ne sort pas indemne. Et qui vient de sortir sur PC, sur Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Resident Evil Requiem : ouverture des précommandes et nouvelle vidéo
- UNDISPUTED Championship Edition est disponible
- BloodRayne: Definitive Collection débarque sur PS5 et Nintendo Switch
- Hoomanz! le jeu d'infiltration sans combat est sorti
- Earth vs Mars : le nouveau jeu de stratégie signé Relic Entertainment est sorti
- Honeycomb: The World Beyond sortira finalement en 2026
- Timberborn, un jeu de construction avec des castors cyberpunks
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)