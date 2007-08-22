Dernières actus
Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Wreckreation est sorti
Le nouveau Burnout ?Le jeu Wreckreation est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series. Au menu, un monde ouvert, plus de 50 voitures à piloter, 400km² de routes destinées à la vitesse et les cascades.
Les joueurs peuvent, à tout moment, décider de construire un circuit, une rampe, mettre en place une cascade, où qu'ils se trouvent sur la carte. Ces créations pourront ensuite être partagées en ligne.
Le jeu est développé par le studio Three Fields Entertainment et édité par THQ Nordic. Il est composé d'anciens développeurs de la série Burnout.
Wreckreation est disponible au prix de 39,99 €.
Un trailer de lancement a été mis en ligne.
