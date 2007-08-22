Dernières actus
The Amusement, un nouveau jeu si...
(TEST) Philips GamePix 900, un v...
Truck Driver: The Dutch Connecti...
Escape Simulator 2 est disponibl...
Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Silly Polly Beast est sorti sur PC, PlayStation et Xbox
Un jeu festifSilly Polly Beast est un jeu développé par Anji et édité par Top Hat Studios. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure narratif. Il vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.
Piégée dans le sous-monde, Polly, une jeune fille de 17 ans, réussit à s'échapper et tente de retrouver un monde meilleur. Elle va devoir traverser des régions peuplées de monstres pour s'en sortir.
Une ambiance glauque et sombre, des tas de monstres tout droit sortis des pires cauchemars... heureusement, Polly aura accès à de nombreuses armes, du flingue à la mitrailleuse en passant par le fusil à pompe, pour se frayer un chemin.
De nombreux combats contre des démons vous attendent, en vue de dessus, où le sang gicle sur les murs et sur le sol à chaque impact.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Resident Evil Requiem : ouverture des précommandes et nouvelle vidéo
- UNDISPUTED Championship Edition est disponible
- BloodRayne: Definitive Collection débarque sur PS5 et Nintendo Switch
- Hoomanz! le jeu d'infiltration sans combat est sorti
- Earth vs Mars : le nouveau jeu de stratégie signé Relic Entertainment est sorti
- Honeycomb: The World Beyond sortira finalement en 2026
- Timberborn, un jeu de construction avec des castors cyberpunks
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)