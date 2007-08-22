Silly Polly Beast est sorti sur PC, PlayStation et Xbox

Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu festif

Silly Polly Beast est un jeu développé par Anji et édité par Top Hat Studios. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure narratif. Il vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Piégée dans le sous-monde, Polly, une jeune fille de 17 ans, réussit à s'échapper et tente de retrouver un monde meilleur. Elle va devoir traverser des régions peuplées de monstres pour s'en sortir.Une ambiance glauque et sombre, des tas de monstres tout droit sortis des pires cauchemars... heureusement, Polly aura accès à de nombreuses armes, du flingue à la mitrailleuse en passant par le fusil à pompe, pour se frayer un chemin.De nombreux combats contre des démons vous attendent, en vue de dessus, où le sang gicle sur les murs et sur le sol à chaque impact.