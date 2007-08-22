Dernières actus
Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
The Amusement, un nouveau jeu signé ARTE
L'Allemagne des années 20 c'était un vrai amusement, en effetArte continue son incursion dans le monde du jeu vidéo avec The Amusement, un jeu développé par le studio allemand Curvature Games et qui devrait sortir en 2026.
The Amusement est un jeu VR annoncé sur Meta Store et Steam VR.
Ce jeu narratif vous met dans la peau de Samantha Burkhart, une jeune femme qui inspecte le parc d'attractions de son père. Son père est mort, le parc est abandonné et Samantha va inspecter chaque attraction, les unes après les autres. A chacune correspond une énigme, qu'elle devra résoudre, déclenchant alors les souvenirs d'un passé oublié depuis longtemps...
Le jeu se déroule dans les années 1920 et inspiré des Luna Parks d'après-guerre.
Une bande-annonce a été dévoilée.
