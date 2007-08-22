The Amusement, un nouveau jeu signé ARTE

Dernières actus

(TEST) Philips GamePix 900, un v...

Truck Driver: The Dutch Connecti...

Escape Simulator 2 est disponibl...

Call of Duty: Black Ops 7 : Phil...

Screamer : rencontrez les dével...

 

Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

The Amusement, un nouveau jeu signé ARTE

L'Allemagne des années 20 c'était un vrai amusement, en effet

Arte continue son incursion dans le monde du jeu vidéo avec The Amusement, un jeu développé par le studio allemand Curvature Games et qui devrait sortir en 2026.

The Amusement est un jeu VR annoncé sur Meta Store et Steam VR.

Ce jeu narratif vous met dans la peau de Samantha Burkhart, une jeune femme qui inspecte le parc d'attractions de son père. Son père est mort, le parc est abandonné et Samantha va inspecter chaque attraction, les unes après les autres. A chacune correspond une énigme, qu'elle devra résoudre, déclenchant alors les souvenirs d'un passé oublié depuis longtemps...

Le jeu se déroule dans les années 1920 et inspiré des Luna Parks d'après-guerre.

Une bande-annonce a été dévoilée.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- Pokemon Go change son système de niveaux

- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)

- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)

- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre

- (TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

Dernières Vidéos

- Resident Evil Requiem : ouverture des précommandes et nouvelle vidéo

- UNDISPUTED Championship Edition est disponible

- BloodRayne: Definitive Collection débarque sur PS5 et Nintendo Switch

- Hoomanz! le jeu d'infiltration sans combat est sorti

- Earth vs Mars : le nouveau jeu de stratégie signé Relic Entertainment est sorti

- Honeycomb: The World Beyond sortira finalement en 2026

- Timberborn, un jeu de construction avec des castors cyberpunks

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54766-the-amusement-realite-virtuelle-pc-trailer-video-gameplay