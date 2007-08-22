Simon The Sorcerer Origins est sorti

Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Les origines du mythe

Rappelez-vous : dans les années 90, Simon The Sorcerer a fait les beaux jours de l'histoire du jeu vidéo et plus particulièrement des jeux de type Point'n Click, ces jeux d'aventure bourrés d'énigmes parfois bien barrées, mais toujours pleine de bon sens.La saga vient de s'offrir une préquelle, avec Simon The Sorcerer Origins, développé par Smallthing Studios. Le jeu est disponible sur toutes les plateformes, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC.Les joueurs sont invités à retourner dans le monde magique et sarcastique de Simon et découvrir comment toute l'histoire a commencé. Nous aurons même le plaisir de retrouver les acteurs anglais originaux...Puzzles, énigmes, sorts magiques vous y attendent.