Dernières actus
The Florist, un jeu d'horreur av...
Silly Polly Beast est sorti sur ...
The Amusement, un nouveau jeu si...
Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Simon The Sorcerer Origins est sorti
Les origines du mytheRappelez-vous : dans les années 90, Simon The Sorcerer a fait les beaux jours de l'histoire du jeu vidéo et plus particulièrement des jeux de type Point'n Click, ces jeux d'aventure bourrés d'énigmes parfois bien barrées, mais toujours pleine de bon sens.
La saga vient de s'offrir une préquelle, avec Simon The Sorcerer Origins, développé par Smallthing Studios. Le jeu est disponible sur toutes les plateformes, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC.
Les joueurs sont invités à retourner dans le monde magique et sarcastique de Simon et découvrir comment toute l'histoire a commencé. Nous aurons même le plaisir de retrouver les acteurs anglais originaux...
Puzzles, énigmes, sorts magiques vous y attendent.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Resident Evil Requiem : ouverture des précommandes et nouvelle vidéo
- UNDISPUTED Championship Edition est disponible
- BloodRayne: Definitive Collection débarque sur PS5 et Nintendo Switch
- Hoomanz! le jeu d'infiltration sans combat est sorti
- Earth vs Mars : le nouveau jeu de stratégie signé Relic Entertainment est sorti
- Honeycomb: The World Beyond sortira finalement en 2026
- Timberborn, un jeu de construction avec des castors cyberpunks
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)