Battlefield lance Redsec, son battle royale gratuit et sa saison 1

Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

99 contre un

Electronic Arts et Battlefield Studios ont annoncé la sortie de Battlefield REDSEC, un free-to-play du genre Battle Royale, dans l'univers de Battlefield.Au passage, la saison 1 de Battlefield 6 vient de débuter.Battlefield REDSEC est proposé gratuitement et regroupe quelques 100 personnes. Les cartes regorgent de butin à découvrir et vous pourrez aussi vous battre à l'aide de l'environnement, notamment en le piégeant pour en faire une arme mortelle.Un mode survie qui met en scène 8 escouades de 4 joueurs est également inclus, avec une série de missions à remplir à chaque manche d'une durée de 5 minutes, et une progression sous forme de tournoi.Quant à la Saison 1, elle proposera trois phases de contenu d'ici la fin de l’année. La première phase de la Saison 1, intitulée Opérations rebelles, est d'ores et déjà disponible. Elle ajoute trois nouvelles armes, une nouvelle carte, un nouveau mode multijoueur appelé Point d’attaque.La nouvelle carte Plaine de l’or noir vous entraîne dans l’arrière-pays de la Californie du Sud. Le nouveau mode Point d’attaque est identique au mode survie de REDSEC, avec sa répartition en escouade.