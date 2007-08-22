Dernières actus
As Long As You’re Here, un jeu...
The Day I Will Die : un jeu entr...
Simon The Sorcerer Origins est s...
The Florist, un jeu d'horreur av...
Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Battlefield lance Redsec, son battle royale gratuit et sa saison 1
99 contre unElectronic Arts et Battlefield Studios ont annoncé la sortie de Battlefield REDSEC, un free-to-play du genre Battle Royale, dans l'univers de Battlefield.
Au passage, la saison 1 de Battlefield 6 vient de débuter.
Battlefield REDSEC est proposé gratuitement et regroupe quelques 100 personnes. Les cartes regorgent de butin à découvrir et vous pourrez aussi vous battre à l'aide de l'environnement, notamment en le piégeant pour en faire une arme mortelle.
Un mode survie qui met en scène 8 escouades de 4 joueurs est également inclus, avec une série de missions à remplir à chaque manche d'une durée de 5 minutes, et une progression sous forme de tournoi.
Quant à la Saison 1, elle proposera trois phases de contenu d'ici la fin de l’année. La première phase de la Saison 1, intitulée Opérations rebelles, est d'ores et déjà disponible. Elle ajoute trois nouvelles armes, une nouvelle carte, un nouveau mode multijoueur appelé Point d’attaque.
La nouvelle carte Plaine de l’or noir vous entraîne dans l’arrière-pays de la Californie du Sud. Le nouveau mode Point d’attaque est identique au mode survie de REDSEC, avec sa répartition en escouade.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Resident Evil Requiem : ouverture des précommandes et nouvelle vidéo
- UNDISPUTED Championship Edition est disponible
- BloodRayne: Definitive Collection débarque sur PS5 et Nintendo Switch
- Hoomanz! le jeu d'infiltration sans combat est sorti
- Earth vs Mars : le nouveau jeu de stratégie signé Relic Entertainment est sorti
- Honeycomb: The World Beyond sortira finalement en 2026
- Timberborn, un jeu de construction avec des castors cyberpunks
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)