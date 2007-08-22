Aphelion, le nouveau jeu de Don't Nod se dévoile

Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Flippant

Aphelion sortira sur Steam, Xbox Series X|S et PlayStation 5 en 2026. C'est le nouveau jeu signé du studio français Don't Nod. Un jeu de survie et d'aventure narratif développé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour un souci de réalisme.Niveau histoire, lLa Terre est sur le point de s'effondrer. Dans une quête désespérée de survie, les humains explorent les confins de l'univers pour trouver une nouvelle planète à coloniser.Vous êtes Ariane Montclair, une astronaute. Votre vaisseau s'est malheureusement écrasé sur la planète Perséphone et votre partenaire, Thomas Cross, est sérieusement blessé...Vous allez devoir explorer les lieux, tenter de survivre face à des paysages hostiles et des phénomènes étranges et surnaturels...Vous allez jouer les deux protagonistes. Alors qu'Ariane est athlétique et explore des endroits difficiles à atteindre, Thomas, blessé, a un gameplay plus basé sur la réflexion et la résolution d'énigmes. Les deux devront survivre face à l'antagoniste du jeu, le Nemesis, une créature étrange...Une nouvelle vidéo, assez flippante, a été publiée pour présenter plus en profondeur le jeu.