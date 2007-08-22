Over the hill : un je de 4x4 à la cool

Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Mais avec certains passages un peu chauds quand même

Développé par Strelka Games en collaboration avec Funselektor (Art of Rally), le jeu Over the hill est un petit jeu à la cool, tranquille, dans lequel vous allez explorer des environnements à l'aide de votre 4x4.L'idée est de découvrir de nouveaux environnements en passant par n'importe où, pourvu qu'il n'y ait pas de route.Tranquille, sans violence, le jeu n'est pas pour autant aisé : certains passages sont compliqués à négocier. Encore plus fun, vous pourrez partir en expédition à plusieurs, puisque le jeu est proposé en coop.Et pour les 4x4, on est sur une ambiance 60s to 80s.Le jeu sortira en 2026. Intialement prévu sur PC, il vient aussi d'être annoncé sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.