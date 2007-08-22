The Florist, un jeu d'horreur avec des fleurs

Publié le Mercredi 29 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Joli mais flippant ?

Jeu de survie dans un monde horrifique, The Florist vous met dans la peau d'une héroïne, Jessica Park, une simple fleuriste qui doit livrer une de ses compositions à Joycliffe, une petite ville en bordure de lac.Mais quand elle arrive, elle se rend compte que la ville est transformée par une maladie qui change les plantes en êtres agressifs et les humains en monstres.Mais avec des fleurs. Plein de fleurs, donc plein de couleurs...Jessica va devoir survivre dans cet univers à la fois poétique et horrible.Le jeu sortira en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est signé Unclear Games, un studio venu tout droit de Nouvelle-Zélande. Il est à découvrir dans une première vidéo.