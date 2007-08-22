Dernières actus
Publié le Mardi 28 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Truck Driver: The Dutch Connection sort vendredi
On va acheter du shitTruck Driver: The Dutch Connection sort vendredi 31 octobre sur PS5 et Xbox Series. Cette nouvelle édition du jeu de routier vous met au volant de gros camions, à sillonner les routes de l'Europe pour effectuer vos livraisons.
Cette édition "Dutch Connection" vous emmène au pays des tulipes (et du shit), à savoir les Pays-Bas.
Vous pourrez découvrir les paysages néerlandais notamment au travers d'une histoire via un mode narratif qui vous permettra d'incarner Felix, un routier qui roule sa bosse depuis de longues années, et Lucas, un p'tit jeune qui espère embrasser la carrière.
Entre les problématiques d'une industrie sous pression et les soucis personnels, les deux hommes vont apprendre à se connaître et se soutenir.
