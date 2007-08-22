Call of Duty: Black Ops 7 : Philippe Etchebest joue-t-il vraiment au jeu ?

Publié le Mardi 28 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

J'ai comme un doute...

Pour rappel, le personnage du "Replacer" a été créé par Activision pour promouvoir ses jeux Call of Duty. L'idée générale est que vous voulez jouer. Pendant ce temps-là, quelqu'un doit vous remplacer pour faire votre job. Et bien c'est le boulot du Replacer.Initialement incarné par l'acteur Peter Stromae, le Replacer se francise. Et c'est le cuisinier le plus célèbre de France, celui dont personne - même pas lui, on parie - n'arrive à prononcer correctement le nom, qui prend sa place.Philippe Etchebest est le Replacer français. Et Activision le met en scène dans deux petits vidéos, sympatoches.Call of Duty Black Ops 7 sort le 14 novembre. Sur PC, PS5 et Xbox Series. La question qui se pose est : Philippe Echte... Este... Etchsebsette... enfin, bref, Philippe a-t-il déjà joué à un épisode de la série ?