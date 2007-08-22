Dernières actus
Publié le Mardi 28 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Anchor : un MMO sous l'eau
Ça va faire ploufDéveloppé par Fearem et sans date de sortie (mais il ne faudra pas l'attendre avant au moins 2026), Anchor est un MMO sous-marin. Il est prévu sur PC, sur Steam.
Vous allez explorer les fonds marins, récolter des ressources, construire une base, trouver des trésors, fabriquer des armes... et affronter non seulement les dangers qui hantent les profondeurs des océans, mais aussi les autres joueurs qui en veulent à vos richesses, ces petits fils de pute.
Au fil de vos récoltes, vous pourrez ajouter des défenses à votre base, construire des fusils-harpons et même des armes à feu (sous l'eau, hein).
Les cartes jouables pourront proposer jusqu'à 16 km².
Ça ne va pas vous donner envie d'aller dans l'eau, ça.
