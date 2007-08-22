Beneath, le FPS old-school inspiré par Lovecraft, sort aujourd'hui

Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Ça va gicler

Beneath est un FPS horrifique qui s'inspire des œuvres de Lovecraft. Le jeu sort aujourd'hui sur PC, sur Steam, Epic Store et Gog. Il sort demain sur PS5 et Xbox Series.Avec ses graphismes old-school, il s'inspire des classiques du genre des années 90.Le jeu est développé par Camel 101 et édité par Wired Production. Vous allez y incarner Noah Quinn, un vétéran de l'armée, qui explore les épaves sous-marines. Quand il se retrouve piégé dans les profondeurs de l'océan, dans un sous-marin étrange et qu'il est assailli par des monstruosités... sa santé mentale vacille... et des monstres cauchemardesques arrivent.Bref, tirez sur tout ce qui bouge.