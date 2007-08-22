Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

P'tites voitures

Nouveau venu dans la série des jeux Hot Wheels, Hot Wheels Let's Race: Ultimate Speed est sorti sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series.Le jeu s'inspire de la série d'animation Netflix Hot Wheels Let's Race.On est toujours sur un jeu de courses : vous allez pouvoir incarner les pilotes de la série, à savoir Coop, Spark, Mac, Brights, Axle et Cruise, et piloter des voitures mythiques : GT-Scorcher, Super Twin Mill, Roger Dodger et Duck N’ Roll, le tout sur 12 circuits.Différents modes de jeux sont prévus, un mode construction aussi et vous pourrez débloquer de nouvelles voitures, de nouveaux motifs.Moins ambitieux que les précédents - et excellents - jeux Hot Wheels, cet opus devrait pouvoir toutefois faire l'affaire pour les amateurs de petits voitures !