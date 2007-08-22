Dora : Sauvetage en forêt tropicale est disponible

Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

 

Arrête de chiper, on te dit, bordel

Outright Games en partenariat avec Paramount, vient d’annoncer la sortie de Dora : Sauvetage en forêt tropicale. Tiré de la célèbre série de dessins-animés pour enfants, le jeu est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. 

On retrouve Dora et Babouche, bien décidés à contrecarrer les plans de Chipeur. Ils doivent redonner vie à 'arbre des Alebrijes. Toujours destiné à apprendre quelques rudiments d'anglais, comme dans la série, le jeu proposera quelques passages de plateformes et tout un tas de mini-jeux.

L'occasion aussi de croiser d'autres personnages comme Tico, Isa, Benny, Grand Poulet Rouge et Ale. 

Un mode coop à deux est disponible. Le jeu est destiné, bien évidemment, aux plus jeunes, grâce à un gameplay enfantin.

 

 
image

 

 

 

 

