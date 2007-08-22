Dernières actus
Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Dinkum, un jeu de vie sur Nintendo Switch
A la coolDéjà disponible sur PC depuis avil dernier (après plusieurs années d'accès anticipé), le jeu Dinkum, de Krafton Inc, débarque sur Nintendo Switch le 6 novembre.
Le jeu vous propose de découvrir une île sauvage qui abrite une faune unique et de nombreuses ressources. Vous allez devoir créer votre village : De l'agriculture à la pêche en passant par l'artisanat, la chasse, l'élevage et l'exploration, les joueurs peuvent construire, personnaliser et façonner leur vie sur l'île comme ils le souhaitent. La version Nintendo Switch présente un mode coopératif multijoueur pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs afin de collaborer et de développer des villes ensemble.
Un jeu qui se veut "chill". Sans pression, sans violence, tranquille, où détente est le mot d'ordre. Une nouvelle vidéo présente la création, l'exploration et l'ambiance apaisante du jeu.
