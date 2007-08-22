Dernières actus
Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
The Bench : le jeu de vieux et de pigeons est sorti
Une idée d'occupation pour la retraiteDéveloppé par Voxel Studips, un studio indépendant, et édité par Noovola, The Bench est désormais disponible sur PC, sur Steam. Il y est proposé à moins de 15 €.
Dans le jeu, vous allez incarner un vieux monsieur qui s'emmerde sur son banc, dans un parc. Et parce que vous êtes plein d'expérience et de sagesse, mais plein de connerie aussi, vous allez vous amuser à faire un max de trucs pour vous occuper, comme des trucs pas forcément super-légaux. Surtout, de quoi faire chier les gens et les animaux.
Chopez et balancez les pigeons qui veulent vous piquer votre goûter, martyrisez les ratons-laveurs, ruinez le parc en bousillant la statue, trouvez les objets cachés, résolvez les énigmes... Vous pourrez même commander aux pigeons, contre quelques miettes de votre tartine...
