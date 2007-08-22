Chicken Run: Commandodu est sorti

Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un univers qui a la cot (cot)

Chicken Run: Commandodu (Chicken Run Eggstraction en v.o.), vient de sortir. Il est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu est signé Outright Games, et Aardman, le célèbre studio d'animation à l'origine de Chicken Run et Wallace et Gromit.Après avoir échappé au danger des nuggets dans Chicken Run : La Menace Nuggets (à voir sur Netflix), nos poulets préférés sont de retour pour une nouvelle aventure ! Les poulets sont à nouveau en péril.Vous allez pouvoir incarner Molly, Rocky, Frizzle et leurs acolytes, bien décidés à se faufiler et s'échapper de cinq fermes ultra-dangereuses, tout en libérant leusr amis. Il faudra déjouer les gardes, éviter les caméras de surveillance et affronter une armée de poulets maléfiques.Le jeu est jouable en coop.