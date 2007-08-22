House Fighters: Total Mess, un jeu de combat aérien dans votre salon

Dernières actus

EVERDARK: Undead Apocalypse : le...

Terrifier: The ARTcade Game arri...

The Bench : le jeu de vieux et d...

Hot Wheels Let's Race: Ultimate ...

Plants vs. Zombies: Replanted es...

 

Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

 

House Fighters: Total Mess, un jeu de combat aérien dans votre salon

Top Gun 2.0

Signé Revulo Games, House Fighters: Total Mess vous emmène dans des dogfights... dans votre salon. Ou presque. Pilotez des avions de combat de type jouets et volez dans une maison. Cuisine, chambre, salle à manger... Une sorte de jeu à la micromachines ou Hot Wheels, mais vu d'en haut.

13 missions vous attendent dans ce petit jeu proposé à moins de 8 €.

Différents avions seront disponibles, chacun avec ses propres caractéristiques, et vous pourrez les customiser à l'aide de peintures et stickers.

Le jeu est sorti sur PC, sur Steam, et débarque le 7 novembre sur Nintendo Switch, Xbox et PlayStation.

On vous laisse le découvrir en vidéo, mais ça a l'air assez sympa, surtout à ce prix-là.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- Pokemon Go change son système de niveaux

- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)

- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)

- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre

- (TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

Dernières Vidéos

- Truck Driver: The Dutch Connection sort vendredi

- Escape Simulator 2 est disponible

- Call of Duty: Black Ops 7 : Philippe Etchebest joue-t-il vraiment au jeu ?

- Screamer : rencontrez les développeurs du jeu

- Mimesis, le jeu d'horreur coopératif signé Krafton est sorti

- Halo: Campaign Evolved annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

- Anchor : un MMO sous l'eau

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54745-house-fighters-total-mess-sortie-disponible-telechargement