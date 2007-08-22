Dernières actus
Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
House Fighters: Total Mess, un jeu de combat aérien dans votre salon
Top Gun 2.0Signé Revulo Games, House Fighters: Total Mess vous emmène dans des dogfights... dans votre salon. Ou presque. Pilotez des avions de combat de type jouets et volez dans une maison. Cuisine, chambre, salle à manger... Une sorte de jeu à la micromachines ou Hot Wheels, mais vu d'en haut.
13 missions vous attendent dans ce petit jeu proposé à moins de 8 €.
Différents avions seront disponibles, chacun avec ses propres caractéristiques, et vous pourrez les customiser à l'aide de peintures et stickers.
Le jeu est sorti sur PC, sur Steam, et débarque le 7 novembre sur Nintendo Switch, Xbox et PlayStation.
On vous laisse le découvrir en vidéo, mais ça a l'air assez sympa, surtout à ce prix-là.
