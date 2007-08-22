Publié le Lundi 27 octobre 2025 à 11:05:00 par Cedric Gasperini

Jardinage

On vous le présentait la semaine dernière, ça y est, il est désormais sorti. Plants vs. Zombies: Replanted est disponible sur PC (via Steam, EA app, Epic Games Store), Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.Il s'agit de la version remasterisée du célèbre jeu Plants vs Zombie, signé PopCap Studios.Avec de nouveaux graphismes HD, le jeu propose également du multi en local, un joueur jouant les plantes, l'autre les zombies.Un nouveau personnage, le zombie avec un casque du Crabe de Valve Software (Half-life) est aussi inclus.Tout ça. Et au prix de 19,99 €.